Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo instabile con elevata probabilità di temporali nel pomeriggio-sera di oggi e nel pomeriggio di domenica. Temperature in lieve diminuzione

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica sta cambiando e, rispetto ai giorni scorsi, il promontorio di alta pressione responsabile del gran caldo anche sulle nostre regioni centrali, tenderà ulteriormente ad attenuarsi al centro-nord e masse d’aria umida di origine atlantica, in arrivo sulle nostre regioni, favoriranno un deciso aumento dell’instabilità nelle prossime ore e nella giornata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, nel corso della giornata, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali in intensificazione, localmente di forte intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma con probabili sconfinamenti fin verso le aree costiere, specie nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata – si legge sul sito web ufficiale. In tarda serata-nottata è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni e la mattinata di domenica trascorrerà all’insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso anche se, nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tornerà ad intensificarsi lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una nuova rimonta dell’alta pressione nel corso della prossima settimana, tuttavia in quota continueranno a giungere masse d’aria umida di origine atlantica che potrebbe dar luogo allo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento nel corso della mattinata, ad iniziare dalle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata la nuvolosità si intensificherà ulteriormente e saranno possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle zone montuose verso le aree pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma con probabili sconfinamenti verso le aree costiere, in particolare nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata – Non si escludono fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate, attenzione – si apprende dalla nota stampa. Dalla tarda serata e nel corso della nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni e il miglioramento proseguirà nella mattinata di domenica con cielo generalmente poco nuvoloso anche se, nel corso del pomeriggio, saranno possibili nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibilità di rovesci e di temporali, in estensione verso le zone interne, pedemontane e collinari ma in attenuazione in serata e in nottata – Temperature: In diminuzione, specie sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

