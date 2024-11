Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana caratterizzato da tempo instabile sui nostri mari occidentali e sulle isole maggiori ma la nuvolosità interesserà anche le nostre regioni con foschie/nebbie e possibili piovaschi

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore e nel fine settimana, continueranno ad interessare i nostri mari occidentali e le isole maggiori, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e temporali localmente di moderata intensità, specie sulla Sardegna, sulla Sicilia e, localmente le aree costiere di Lazio e Toscana – si apprende dal portale web ufficiale. Il debole richiamo di correnti sciroccali favoriranno annuvolamenti e tassi di umidità piuttosto elevati anche sulle nostre regioni centrali, dove non si escludono occasionali piovaschi, specie sulla nostra regione e sul vicino Molise – Nella giornata di domenica l’instabilità si sposterà verso le estreme regioni meridionali e, di conseguenza, assisteremo ad ampie schiarite anche sulle nostre regioni centrali, mentre nei prossimi giorni il tempo tornerà gradualmente a peggiorare a causa della discesa di un impulso di aria fredda dal nord Europa che scivolerà velocemente verso le nostre regioni settentrionali e si dirigerà nuovamente verso la penisola iberica tra martedì e giovedì: questa situazione potrebbe favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni, tuttavia si tratta ancora di una tendenza piuttosto complessa, da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sul settore occidentale e sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono foschie e banchi di nebbia con possibili deboli pioviggini – precisa il comunicato. Nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti consistenti anche sul settore adriatico, in particolare sulle aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa e non si escludono deboli precipitazioni sparse, in graduale miglioramento nel corso della giornata di domenica, quando la nuvolosità tenderà gradualmente ad attenuarsi sul versante adriatico ma saranno ancora possibili foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, dell’Alto Sangro e, localmente, nelle valli che si affacciano ad est, in diradamento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso al primo mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org