Previsioni AbruzzoMeteo: Fine settimana con tempo in graduale miglioramento soprattutto al centro-sud ma l’instabilità continuerà ad interessare le regioni nord-occidentali e la Sardegna

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento, in particolare sulle regioni centro-meridionali, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione favorita dall’avvicinamento di una perturbazione atlantica in azione sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale: di conseguenza si attenua l’instabilità al centro-sud ma masse d’aria umida ed instabile potranno favorire rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Sardegna, sulla Liguria e, localmente, sulla Toscana – Sulle nostre regioni centrali il tempo tenderà a migliorare rispetto ai giorni scorsi, tuttavia corpi nuvolosi in risalita dalle regioni meridionali potrebbero favorire annuvolamenti ed estese velature, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono rovesci sparsi, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di domenica, prevalenza di tempo stabile al centro-sud con possibili annuvolamenti, mentre residue condizioni di instabilità riguarderanno ancora la Sardegna e le regioni centro-settentrionali tirreniche, in miglioramento nel corso della giornata con ampie schiarite su tutte le regioni – aggiunge la nota pubblicata. Il miglioramento, inoltre, proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana e si estenderà su gran parte della nostra penisola con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli del centro-nord durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, in temporanea attenuazione in mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Foschie e banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, ma si manifesteranno anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Ampie schiarite dalla tarda mattinata ma con possibili annuvolamenti provocati dalla risalita di corpi nuvolosi dalle regioni meridionali che potrebbero favorire estese velature anche nel corso della giornata di domenica, anche se proseguirà il tempo stabile almeno fino ai primi giorni della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci sparsi, in miglioramento entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org