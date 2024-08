Previsioni AbruzzoMeteo: Infiltrazioni di aria umida di origine atlantica favoriranno condizioni di instabilità pomeridiana fino a venerdì ma dal fine settimana è previsto un nuovo generale aumento delle temperature

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, tuttavia, non risulta ben strutturato in quota e masse d’aria umida di origine atlantica raggiungono e raggiungeranno le nostre regioni centro-settentrionali almeno fino alla giornata di venerdì, favorendo lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore adriatico, in particolare verso le zone pedemontane e collinari ma con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, specie sulle Marche e sulla nostra regione – Dalla serata di venerdì e nel fine settimana assisteremo ad un’ulteriore espansione dell’anticiclone africano verso la nostra penisola con conseguente deciso rialzo delle temperature su gran parte delle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Caldo che tornerà, dunque, ad intensificarsi nei prossimi giorni e nei primi giorni della prossima settimana, con valori massimi che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, sul versante adriatico, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata – Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, con addensamenti consistenti sui rilievi associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione dai rilievi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – I fenomeni saranno più probabili sull’Alto Aquilano, nel Teramano e nel Pescarese, in particolare sulle zone pedemontane e collinari, tuttavia rovesci temporaleschi sparsi potrebbero raggiungere anche il Chietino e, occasionalmente, le aree costiere, specie nel tardo pomeriggio-sera – Entro la tarda serata-nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità che, tuttavia, tornerà a riproporsi nella giornata di giovedì.Temperature: Generalmente stazionarie – Venti: Deboli a regime di brezza ma non si escludono raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

