Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in aumento nelle prossime ore e tempo in peggioramento da domenica pomeriggio: attesi forti temporali e temperature in generale diminuzione tra domenica e lunedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola l’instabilità tenderà progressivamente ad intensificarsi nelle prossime ore, a causa del cedimento dell’alta pressione e dell’arrivo di masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di temporali sulle zone interne e montuose, con probabili sconfinamenti verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, tra domenica e lunedì una perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola e darà luogo ad una fase di maltempo con elevata probabilità di rovesci e temporali di forte intensità e temperature in generale diminuzione: la perturbazione spazzerà via il caldo e l’afa anche dalle nostre regioni centrali ma potrebbe dar luogo allo sviluppo di intensi fenomeni temporaleschi capaci di provocare nubifragi, forti raffiche di vento e persino grandinate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di una situazione da seguire passo dopo passo in quanto nei prossimi aggiornamenti verranno fuori ulteriori dettagli.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Chietino, specie al mattino, mentre addensamenti tenderanno a formarsi sulle zone interne e montuose dalla tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, annuvolamenti consistenti riguarderanno le aree montuose con possibilità di temporali, localmente di moderata intensità, in estensione dalla Marsica, dall’Aquilano verso la Valle Peligna e le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono temporali in sconfinamento verso le aree costiere, entro la serata, tuttavia la tendenza è verso una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nel corso della nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica – Nuovo peggioramento dal pomeriggio-sera con annuvolamenti, rovesci e temporali anche di forte intensità.Temperature: Generalmente stazionarie con valori ancora al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Afa lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili colpi di vento durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

alle 09