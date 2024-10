Previsioni AbruzzoMeteo: La perturbazione atlantica ha attraversato la nostra penisola e ampie schiarite sono attese nelle prossime ore ma si prevedono ancora condizioni di instabilità tra oggi e la giornata di sabato

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La perturbazione atlantica responsabile del maltempo che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali, il versante tirrenico e le zone interne del centro, ha attraversato la nostra penisola e, nelle prossime ore, sono attese ampie schiarite sulle nostre regioni centrali, specie sul versante adriatico, tuttavia un nucleo di aria fredda in quota si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali e favorirà condizioni di instabilità al centro-nord tra oggi e la giornata di sabato – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di domenica ma si tratterà di una fase temporanea in attesa del probabile arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, tra martedì e mercoledì, attraverserà gran parte delle nostre regioni, risultando più attiva al nord e sulle regioni tirreniche – A partire dalle prossime ore, inoltre, è prevista una graduale diminuzione delle temperature che proseguirà nel fine settimana, a causa della discesa di masse d’aria fredda dall’Europa centrale e la diminuzione riguarderà soprattutto il settore adriatico della nostra regione, recentemente interessato da temperature lievemente al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con possibili residui addensamenti nel Vastese al mattino, occasionalmente associati a precipitazioni, in miglioramento in mattinata – Annuvolamenti saranno presenti nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, con possibili precipitazioni sparse, specie sulla Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso della giornata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi sulle zone interne e montuose con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il Teramano e il Pescarese, occasionalmente nel Chietino, risultando localmente di moderata intensità. Nuvolosità e fenomeni in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di sabato: attese ampie schiarite al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone collinari, interne e montuose, con possibili precipitazioni sparse, in attenuazione in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In graduale diminuzione, specie dal pomeriggio, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera e collinare, occidentali sulle zone interne e montuose – Possibili colpi di vento nelle aree interessate dai temporali.Mare: Mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org