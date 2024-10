Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile con nuvolosità in graduale aumento ma una perturbazione atlantica attraverserà le nostre regioni centrali tra martedì e mercoledì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità in graduale aumento nelle prossime ore, a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, tra martedì e mercoledì, attraverserà la nostra penisola e sarà accompagnata da un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali e da temperature in aumento, specie sul versante adriatico, a causa dei venti di Scirocco e di Libeccio che porteranno i valori ancora una volta al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Dopo il passaggio della perturbazione la nostra penisola continuerà ad essere interessata dall’arrivo correnti atlantiche che raggiungeranno soprattutto il centro-nord e saranno accompagnate da venti occidentali che manterranno le temperature al disopra delle medie del periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. Piccola curiosità: l’uragano Kirk, attualmente presente sull’Oceano Atlantico, si sposterà verso nord e sarà trasportato dalle correnti atlantiche verso l’Europa occidentale dove, tuttavia, sarà declassato ad una semplice depressione extratropicale che andrà ad interessare direttamente la penisola iberica e la Francia tra domani e giovedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino e sulla Valle Peligna con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, mentre annuvolamenti saranno presenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, occasionalmente associati a piovaschi, specie sulla Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso della giornata, in particolare dal pomeriggio-sera, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale della nostra regione, in estensione verso il settore adriatico, ma inizialmente si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di martedì.Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in graduale aumento nei valori massimi – precisa la nota online. Un ulteriore aumento delle temperature è previsto nel corso della giornata di martedì a causa del rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico).Venti: Inizialmente deboli occidentali sulle zone interne, orientali lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali sulle zone interne e montuose, mentre venti di Scirocco interesseranno le aree costiere e le zone collinari che si affacciano sul versante adriatico – Mare: Inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

