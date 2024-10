Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna del tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in questo fine settimana e la nuova settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali, a causa della presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorirà anche un lieve rialzo delle temperature – Un temporaneo disturbo delle condizioni atmosferiche potrebbe avvenire nella giornata di mercoledì, a causa della discesa di corpi nuvolosi provenienti dall’Europa centrale, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una nuova espansione dell’alta pressione che, se confermato, si unirà con l’anticiclone delle Azzorre verso la metà della settimana, garantendo condizioni di bel tempo su tutte le nostre regioni nel prossimo fine settimana – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con foschie e banchi di nebbia al primo mattino nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, localmente, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Ampie schiarite dalla tarda mattinata, tuttavia non si escludono addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi ma senza fenomeni rilevanti – Poche novità nella giornata di martedì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o nord-orientali.Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

