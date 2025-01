Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con l’arrivo di intense correnti atlantiche che favoriranno un deciso rinforzo dei venti di Libeccio e il transito di sistemi nuvolosi tra stasera e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, tra stasera e mercoledì, attraverserà gran parte delle nostre regioni e sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio che favoriranno anche un generale rialzo delle temperature sul versante adriatico – Non si prevedono fenomeni rilevanti nelle prossime ore, tuttavia i venti di Libeccio tenderanno progressivamente ad intensificarsi ad iniziare dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di martedì, con Garbino impetuoso sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 100-130 Km/h sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, 70-90 Km/h sulle zone collinari e nelle principali valli del versante adriatico – Saranno presenti annuvolamenti ma si tratterà, almeno inizialmente, di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni anche se, a partire dal pomeriggio-sera, assisteremo ad un ulteriore aumento della nuvolosità ma soprattutto sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sui rilievi che si affacciano ad ovest, con possibili precipitazioni sparse – Nella giornata di martedì i rovesci tenderanno ad intensificarsi sul settore occidentale delle nostre regioni centrali, tuttavia non si escludono fenomeni in sconfinamento verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, con raffiche di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) ancora piuttosto sostenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una graduale attenuazione dei venti è prevista a partire dalla giornata di mercoledì, con temperature che torneranno progressivamente a diminuire, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni rilevanti, tuttavia addensamenti consistenti potrebbero interessare la Marsica, l’Alto Sangro e l’Aquilano, in particolare le zone montuose, con possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi, in particolare dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Dal pomeriggio, inoltre, è previsto un progressivo rinforzo dei venti di Libeccio con Garbino sul versante adriatico e raffiche che, tra stanotte e la mattinata di martedì, potrebbero agevolmente raggiungere i 110-130 Km/h sulle zone montuose, 70-90 Km/h sulle zone pedemontane, collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Nella giornata di martedì assisteremo ad un ulteriore peggioramento sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro con precipitazioni in intensificazione; non si escludono rovesci in sconfinamento verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie al mattino ma in deciso aumento dal pomeriggio-sera, specie sul versante adriatico, con valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali con punte massime che potrebbero agevolmente superare i +20°C/+22°C, specie tra stasera e martedì mattina – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose, inizialmente deboli sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio-sera venti di Libeccio in intensificazione con Garbino impetuoso sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org