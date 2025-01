Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo freddo ed instabile soprattutto al centro-sud e sul versante adriatico con forti venti di Grecale, deboli nevicate fino a bassa quota, mareggiate

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un peggioramento di stampo invernale caratterizzato dalla presenza di un minimo depressionario sulle regioni ioniche che, dalla giornata di domenica, favorisce un moderato afflusso di aria fredda dai vicini Balcani e dall’Europa orientale su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, dove le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni scorsi e la neve è scesa fino a bassa quota, specie sull’Appennino meridionale – si apprende dalla nota stampa. Nelle prossime ore l’aria fredda in arrivo continuerà a favorire condizioni di maltempo al meridione e precipitazioni sparse sulle nostre regioni centrali, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico, nevose fino a bassa quota, intorno ai 300-400 metri, specie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Le precipitazioni saranno generalmente deboli e a carattere sparso, tuttavia nevicate di moderata intensità potrebbero manifestarsi sulle zone montuose e pedemontane della nostra regione e del Molise, mentre forti venti di Grecale favoriranno mareggiate lungo le coste – si apprende dalla nota stampa. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dalla giornata di martedì con venti in graduale attenuazione e probabili schiarite, ad iniziare dalle zone interne, tuttavia le temperature si manterranno ben al disotto delle medie stagionali, mentre nei prossimi giorni nuovi impulsi di aria fredda provenienti dall’Europa centro-orientale potrebbero favorire nuovi addensamenti e precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone montuose, sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono deboli precipitazioni sparse, nevose al disopra dei 300-400 metri, più frequenti sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Parzialmente nuvoloso o nuvoloso nell’Aquilano e sulla Marsica con possibili schiarite ma con temperature che si manterranno al disotto delle medie stagionali – Nel corso della giornata non si esclude una temporanea intensificazione delle precipitazioni nel Chietino, specie sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia da domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Forti venti di Grecale con mareggiate, attenzione – Temperature: In ulteriore diminuzione e valori che si manterranno ben al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati o forti dai quadranti nord-orientali.Mare: Agitato o molto agitato con mareggiate, attenzione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

