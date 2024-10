Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo in graduale miglioramento al nord ma sulle nostre regioni permangono condizioni di variabilità mentre il maltempo interesserà ancora Sicilia e Calabria

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, si manifesteranno soprattutto al meridione, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria, con elevata probabilità di temporali di forte intensità, mentre residue condizioni di variabilità riguarderanno le nostre regioni centrali, in particolare il versante adriatico, dove sono ancora attesi annuvolamenti e precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sulle regioni settentrionali la situazione tenderà gradualmente a migliorare nelle prossime ore con probabili ampie schiarite e assenza di precipitazioni significative, tuttavia tra Algeria e Tunisia continuerà ad essere presente un’area di instabilità che, pur in graduale attenuazione, continuerà a favorire lo sviluppo di corpi nuvolosi in risalita verso la Sardegna e verso i nostri mari occidentali nella giornata di domani, con nuvolosità in estensione verso le nostre regioni centrali tra martedì e mercoledì dove non si escludono precipitazioni, anche a carattere temporalesco, specie sul versante tirrenico, sulla Sardegna e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise – si apprende dalla nota stampa. Almeno fino a giovedì la nuvolosità e l’instabilità continueranno ad interessare gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e la Sardegna, con possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, ma si tratta di una previsione piuttosto complessa, da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti e possibili precipitazioni sparse, specie sulle zone collinari e montuose ma, localmente, anche lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Locali schiarite possibili nel corso della giornata, specie durante le ore centrali e nel pomeriggio, mentre dalla serata e nel corso della nottata è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le restanti zone – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Mosso o molto mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

