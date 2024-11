Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con tempo instabile al meridione e un temporaneo miglioramento al centro-nord con temperature in diminuzione. Atteso peggioramento tra martedì e mercoledì anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità, provocate dall’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica, che riguardano direttamente le nostre isole maggiori e e le estreme regioni meridionali dove, nelle prossime ore, saranno possibili rovesci e manifestazioni temporalesche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Diversa la situazione al centro-nord dove il tempo è migliorato ma si tratterà di una fase temporanea in attesa di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche provocato dalla discesa di un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale che raggiungerà le regioni nord-occidentali e si sposterà velocemente verso la Francia e verso la penisola iberica, favorendo un generale calo delle temperature e precipitazioni soprattutto sul settore nord-occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ingresso di masse d’aria fredda sul Mediterraneo occidentale provocherà, inoltre, la formazione di corpi nuvolosi sui nostri mari occidentali che, tra martedì e mercoledì, raggiungeranno molto probabilmente anche le nostre regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dal settore tirrenico e dalle zone interne ed appenniniche – Successivamente, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione atlantica sembra destinata a raggiungere la nostra penisola tra venerdì e sabato, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, specie sul versante adriatico, in particolare sulle zone collinari e pedemontane, dove non si escludono banchi di nebbia; foschie e banchi di nebbia interesseranno anche le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, in diradamento durante le ore centrali della giornata – La tendenza è verso una graduale e temporanea attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata con ampie schiarite, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti sul settore adriatico con possibili occasionali piovaschi, specie nel pomeriggio-sera, , mentre da domani la nuvolosità tornerà ad interessare la nostra regione con rischio rovesci dal pomeriggio-sera, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

