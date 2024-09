Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con un nuovo probabile peggioramento che sarà graduale ma che potrà dar luogo a precipitazioni intense nelle giornate di martedì e mercoledì su Marche e Abruzzo

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da corpi nuvolosi provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, favoriranno annuvolamenti e un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali: un nucleo di aria fredda attualmente posizionato sull’Europa orientale e sui vicini Balcani, che nei giorni scorsi ha favorito condizioni di maltempo su gran parte della nostra penisola, tornerà verso l’Italia e determinerà una nuova fase di tempo instabile e a tratti perturbato su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali – precisa il comunicato. In particolare gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici continuano ad evidenziare la possibilità forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, nelle giornate di martedì e mercoledì, specie sul settore adriatico delle vicine Marche e sulla nostra regione, mentre nelle prossime ore l’instabilità si manifesterà dapprima sulle zone interne, con formazioni temporalesche dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, in estensione verso il settore centrale e sul versante adriatico, in particolare sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Lo spostamento del nucleo di aria fredda verso le regioni centro-settentrionali favorirà lo scorrimento di aria fredda in quota sulle nostre regioni adriatiche e la probabile formazione di un minimo depressionario sulle regioni centrali potrebbe determinare lo sviluppo di estesi sistemi temporaleschi capaci di generare fenomeni di intenso maltempo e un generale rinforzo dei venti dai quadranti orientali: vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibili schiarite nel corso della mattinata ma con nuvolosità in intensificazione sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso la Valle Peligna e, localmente, entro il tardo pomeriggio-sera, verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in particolare nel Chietino, in temporanea attenuazione in tarda serata e in nottata – A partire dalle prime ore della mattinata di martedì il tempo tenderà a peggiorare sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera e collinare, con elevata probabilità di rovesci e temporali.Temperature: Generalmente stazionarie con valori ancora al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli o moderati dai quadranti occidentali sulle zone interne, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org