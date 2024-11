Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in ulteriore attenuazione favorirà un graduale aumento della nuvolosità sulle nostre regioni centrali con foschie e banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Il promontorio di alta pressione, che da giorni protegge la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche e garantisce condizioni di tempo stabile, tenderà ulteriormente ad attenuarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, specie sui nostri mari occidentali, dove giungeranno masse d’aria umida di origine atlantica che, nei prossimi giorni, favoriranno una graduale intensificazione della nuvolosità sulla Sardegna, sulla Sicilia e sui nostri mari occidentali dove, tra giovedì e sabato, saranno possibili rovesci sparsi e manifestazioni temporalesche, specie sulle nostre isole maggiori e sul Tirreno centro-meridionale, anche se non si esclude un possibile peggioramento nella giornata di sabato anche sulle zone interne di Abruzzo e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulle nostre regioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità e ad una intensificazione delle foschie e delle nebbie, specie sul versante adriatico, in particolare durante le ore serali, notturne e al primo mattino, mentre nella giornata di sabato la nuvolosità in arrivo dal settore tirrenico potrebbe portare precipitazioni sparse soprattutto sulla nostra regione e sul vicino Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la discesa di un nucleo di aria fredda dall’Europa settentrionale diretto verso l’Europa centrale e, marginalmente, verso le nostre regioni centro-settentrionali nel corso della prossima settimana: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, con possibili foschie/nebbie nelle valli, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino saranno possibili annuvolamenti, specie sulle zone pedecollinari, con foschie e banchi di nebbia sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Schiarite nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tuttavia la nuvolosità, le foschie e le nebbie, torneranno ad intensificarsi durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

