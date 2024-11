Previsioni AbruzzoMeteo: Marcata instabilità al meridione, temporaneo peggioramento al nord (settore nord-occidentale), instabilità in aumento sulle regioni centrali tra domani e mercoledì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Le isole maggiori e le estreme regioni meridionali continuano ad essere interessate da diffusa instabilità che si manifesta con rovesci e temporali anche di moderata intensità, mentre un nucleo di aria fredda ha raggiunto le regioni nord-occidentali e, nelle prossime ore, si spingerà verso la Francia, la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale dove, di conseguenza, favorirà la formazione di corpi nuvolosi che raggiungeranno la Sardegna, i nostri mari occidentali e le nostre regioni centro-meridionali tra domani pomeriggio e giovedì. Corpi nuvolosi raggiungeranno anche la nostra regione, il vicino Molise e la Puglia, con rovesci sparsi, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico, specie nel pomeriggio-sera di mercoledì e nelle prime ore della mattinata di giovedì. Inoltre, nella giornata di giovedì, un impulso di aria fredda in discesa sui vicini Balcani lambirà il versante adriatico e potrà favorire annuvolamenti e precipitazioni sparse, specie sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Atteso probabile ma temporaneo miglioramento nel fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, localmente nel Pescarese nel corso della mattinata, dove non si escludono occasionali piovaschi – precisa la nota online. Cielo poco nuvoloso nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con possibili banchi di nebbia nelle valli, specie durante le ore più fredde della giornata, in diradamento durante le ore centrali – precisa la nota online. Ampie schiarite tra la tarda mattinata e il pomeriggio, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dall’Alto Sangro e dal Chietino, in estensione verso le restanti zone entro la nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In ulteriore lieve diminuzione le minime con valori che si manterranno al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali con possibili rinforzi sulle zone montuose – Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org