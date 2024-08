Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità pomeridiana sulle zone interne e montuose ma da domani torna il tempo stabile ovunque con temperature in ulteriore aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in progressivo aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Residue condizioni di instabilità si manifesteranno, tuttavia, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, soprattutto sulle zone interne e montuose, dove non si escludono addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Da domani l’alta pressione si espanderà verso l’Italia e, almeno fino a martedì, avremo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento e valori massimi che, tra domenica e martedì, potrebbero agevolmente raggiungere e localmente superare i +39°C/+41°C, specie sulla Valle Peligna, nell’Aquilano, in Val Pescara e in Val di Sangro – Temperature meno elevate lungo la fascia costiera (+32°C/+35°C) ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso – Un possibile cedimento dell’alta pressione potrebbe manifestarsi a ridosso del Ferragosto, tuttavia si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi, soprattutto nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche a carattere sparso, in attenuazione e in miglioramento in serata e in nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni sulle restanti zone, prevarrà il bel tempo con temperature che torneranno a salire – si apprende dalla nota stampa. Tempo stabile e caldo intenso nel fine settimana – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

