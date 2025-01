Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sul Molise nelle prossime ore ma la tendenza è verso un graduale miglioramento in serata e nella giornata di giovedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha attraversato le nostre regioni centrali favorendo un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, un generale aumento delle temperature sul versante adriatico e rovesci sparsi su gran parte delle nostre regioni, in particolare sulle zone appenniniche – Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali e il tempo inizierà a migliorare sulle Marche e sul settore adriatico della nostra regione con venti in ulteriore attenuazione, mentre residue condizioni di instabilità potrebbero manifestarsi sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sul Molise nel corso della giornata, in attesa di un ulteriore miglioramento in nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì, con ampie schiarite su tutte le nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Successivamente, a partire da giovedì sera, la nuvolosità tornerà ad aumentare sulla Sardegna e sulle nostre regioni tirreniche a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà dapprima il Mediterraneo occidentale e, successivamente, nel fine settimana, tornerà ad interessare le nostre regioni centro-meridionali e, probabilmente, il medio versante adriatico, con un peggioramento più deciso nella giornata di domenica, soprattutto al meridione, ma non si esclude un coinvolgimento della nostra regione e del Molise con probabili precipitazioni – precisa il comunicato. Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese, nel Chietino, nell’Alto Aquilano e sulla Valle Peligna, mentre annuvolamenti consistenti si manifesteranno sull’Alto Sangro e sulla Marsica con possibili precipitazioni sparse nel corso della giornata, in estensione localmente verso il Chietino, occasionalmente nel Pescarese, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nuvolosità in graduale attenuazione nel pomeriggio-sera e nel corso della giornata di giovedì con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale – Non si escludono foschie dense nel pomeriggio-sera sul versante adriatico – Tempo stabile nella giornata di giovedì con cielo sereno o poco nuvoloso, anche se non si escludono foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico con valori massimi che, tuttavia, si manterranno ancora lievemente al disopra delle medie stagionali.Venti: Occidentali o sud-occidentali sulle zone montuose con residui rinforzi al mattino, in attenuazione nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti orientali sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

