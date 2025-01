Previsioni AbruzzoMeteo: Residui annuvolamenti interesseranno il settore adriatico delle nostre regioni centrali ma nel corso della giornata è previsto un graduale (temporaneo) miglioramento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento a causa del progressivo allontanamento della figura di bassa pressione verso la Grecia anche se masse d’aria fredda continueranno a raggiungere le nostre regioni adriatiche favorendo residui annuvolamenti nelle prossime ore, in attenuazione nel corso della giornata, ad iniziare dalle zone interne e montuose – Il miglioramento, tuttavia, risulterà ancora una volta temporaneo in quanto tra domani e giovedì giungeranno impulsi di aria fredda dall’Europa orientale e dai vicini Balcani che favoriranno nuovi addensamenti sulle nostre regioni e, soprattutto, favoriranno la formazione di un minimo depressionario sui nostri mari occidentali (Tirreno centro-meridionale) e sulle isole maggiori, in approfondimento nei prossimi giorni – precisa il comunicato. Alla base dei dati attuali, infatti, la formazione e il successivo approfondimento del minimo depressionario sulle isole maggiori porterà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle restanti regioni centro-meridionali nel fine settimana, a causa della lenta risalita verso nord-est dell’intera figura depressionaria, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti consistenti sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili residue deboli precipitazioni, anche nevose al disopra dei 300-400 metri, in graduale attenuazione nel corso della mattinata – Ampie schiarite sono attese sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose dalla tarda mattinata, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, localmente anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – Da domani è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi – aggiunge la nota pubblicata. Da domani è previsto un graduale lieve rialzo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli o moderati dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi al mattino, in graduale attenuazione nel pomeriggio-sera – Mare: Molto mosso o agitato con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio e nel corso della serata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org