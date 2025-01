Previsioni AbruzzoMeteo: Temperature al disopra delle medie stagionali al mattino ma dal pomeriggio inizieranno a giungere masse d’aria fredda che favoriranno un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica accompagnato da un rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che, nella giornata di ieri e in queste ultime ore, mantengono le temperature ben al disopra delle medie stagionali soprattutto sul versante adriatico, mentre annuvolamenti consistenti interessano soprattutto i settori interni ed appenninici delle nostre regioni centrali, ma senza fenomeni di rilievo – Nelle prossime ore la situazione meteorologica inizierà a cambiare: i venti di Libeccio tenderanno gradualmente ad attenuarsi e masse d’aria fredda in discesa dall’Europa centrale scivoleranno gradualmente verso l’Adriatico centro-settentrionale, favorendo un progressivo calo delle temperature e la formazione di annuvolamenti sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico, con possibili precipitazioni sparse entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. La confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica con masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-orientale, darà origine allo sviluppo di un minimo di bassa pressione sul Tirreno centro-settentrionale, in discesa verso le nostre regioni meridionali tra sabato pomeriggio e domenica e, di conseguenza, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale e dai vicini Balcani verranno richiamate verso la nostra penisola con venti di Grecale in rinforzo, temperature in generale e sensibile diminuzione e conseguenti precipitazioni sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A causa del sensibile calo termico, torneranno le nevicate sui nostri rilievi appenninici tra sabato e domenica, mentre tra domenica e lunedì un ulteriore abbassamento delle temperature, almeno stando ai dati attuali, potrebbe favorire episodi nevosi fino a quote di bassa collina, specie sul versante adriatico, ma non si tratterà di un’ondata di gelo, bensì di una fase meteorologica di stampo invernale che riporterà la neve sui nostri rilievi appenninici e, date le basse temperature previste, anche a bassa quota – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, specie al mattino, mentre annuvolamenti consistenti interesseranno le aree interne e le zone montuose ma senza fenomeni di rilievo, con forti venti di Libeccio sulle zone montuose e Garbino sul versante adriatico, ma in attenuazione nel corso della mattinata – Dal pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali, le temperature diminuiranno in maniera decisa sul versante adriatico e saranno possibili annuvolamenti consistenti, associati ad occasionali precipitazioni sparse, più probabili sulle zone montuose e collinari – precisa il comunicato. Piogge sparse potrebbero manifestarsi anche lungo la fascia costiera, specie in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nella giornata di sabato è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda mattinata/pomeriggio e nel corso della serata, con precipitazioni in intensificazione e venti in rinforzo – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie al mattino con valori ben al disopra delle medie stagionali sul versante adriatico – Dal pomeriggio è prevista una generale e sensibile diminuzione, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali (Libeccio, Garbino sul versante adriatico), in graduale attenuazione entro la tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

