Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento e temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi e fine settimana caratterizzato da tempo stabile. Torna il caldo intenso da martedì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dello spostamento verso levante dell’area di instabilità che, nella giornata di ieri, ha provocato episodi di maltempo su gran parte delle nostre regioni adriatiche e un generale calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire dalle prossime ore è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione al centro-sud e, di conseguenza, il miglioramento proseguirà anche nel fine settimana, specie sulle regioni centro-meridionali, con temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi, mentre tra domenica e lunedì sembra probabile il transito di un impulso di aria umida proveniente dal Mediterraneo occidentale che, se confermato, potrebbe dar luogo ad annuvolamenti e a possibili rovesci sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia tra la serata di domenica e le prime ore della mattinata di lunedì. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una probabile rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana verso le nostre regioni centro-meridionali e un conseguente generale e sensibile rialzo delle temperature tra martedì e giovedì della prossima settimana e una probabile ondata di caldo anche sulle nostre regioni centrali con il ritorno della sabbia in sospensione in quota – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie lungo la dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo – Possibili estese velature nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nel corso della giornata di sabato: prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime in graduale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

