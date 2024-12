Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo in ulteriore miglioramento su gran parte delle nostre regioni a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione in espansione verso verso la nostra penisola

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è decisamente migliorata rispetto ai giorni scorsi, specie al centro-nord, mentre le regioni ioniche e il basso Adriatico risentono ancora marginalmente di infiltrazioni di aria fredda che favoriscono annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un promontorio di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale tenderà, infatti, ad espandersi verso la nostra penisola e garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nei prossimi giorni, probabilmente anche a Capodanno, almeno stando ai dati attuali, anche se non si escludono foschie e banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, specie nelle pianure e nelle valli del centro-nord. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici non evidenziano sostanziali variazioni nei prossimi giorni, tuttavia a partire dai primi giorni di Gennaio sembra possibile un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine nord atlantica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sul settore adriatico, localmente a ridosso dei rilievi appenninici ma senza fenomeni – Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di sabato, proseguirà il tempo stabile ma saranno possibili occasionali annuvolamenti.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in diminuzione le minime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

