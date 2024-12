Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche a Capodanno ma da giovedì l’alta pressione tenderà ad attenuarsi

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche se, rispetto alla giornata di ieri, nubi basse, foschie e nebbie hanno iniziato ad interessare la Sardegna e le regioni tirreniche, a causa del graduale cedimento dell’alta pressione che, a partire da giovedì sera, favorirà anche il transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica e un conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche al centro-nord e sul versante adriatico, preceduto da un temporaneo rinforzo dei venti occidentali che potrebbero dar luogo ad un temporaneo rialzo delle temperature versante adriatico tra giovedì e venerdì, ma tra venerdì e sabato il transito della perturbazione favorirà un nuovo generale calo delle temperature, rovesci e nevicate in calo fino a quote relativamente basse, ma si tratterà di un passaggio piuttosto veloce a cui farà seguito un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con gelate diffuse nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Tempo stabile anche in serata-nottata e nella giornata di Capodanno con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento sulla Marsica e nell’Aquilano a partire dalla serata di mercoledì.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi – Gelate diffuse sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli di direzione variabile – si apprende dalla nota stampa. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteoBUON ANNO!!

