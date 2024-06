Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento al centro-sud, instabilità sulle regioni settentrionali. Una nuova perturbazione diretta principalmente al nord porterà nubi e sabbia in sospensione sulle nostre regioni domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Le nostre regioni centro-meridionali continuano ad essere interessate da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature massime in ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Le regioni settentrionali risultano ancora influenzate dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che, dall’arco alpino, si estenderanno verso le aree di pianura nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Una perturbazione atlantica, proveniente dal Mediterraneo occidentale, si dirigerà principalmente verso le regioni settentrionali nella giornata di domenica e provocherà la risalita di masse d’aria calda dalle regioni nord-africane che si estenderanno verso le nostre regioni centro-meridionali dove, di conseguenza, le temperature subiranno un sensibile rialzo e la nuvolosità provocherà annuvolamenti, estese velature e persino possibili rovesci sparsi, più probabili nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsto, inoltre, il ritorno della sabbia in sospensione in quota che porterà un cielo lattiginoso laddove non vi saranno annuvolamenti – Tra domenica e lunedì la perturbazione lambirà anche le nostre regioni centrali e non si escludono precipitazioni sparse, occasionalmente a carattere temporalesco e le temperature torneranno a diminuire, non prima di un probabile brusco aumento atteso nella giornata di domenica (pomeriggio-sera) a causa del rinforzo dei venti di Libeccio che potrebbero favorire il Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, con possibili velature nel corso della giornata, mentre dal pomeriggio saranno possibili annuvolamenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che, nella giornata di domenica, potrebbero dar luogo ad occasionali rovesci sparsi, specie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsto il ritorno della sabbia in sospensione in quota nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Temperature: In aumento, anche sensibile sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Afa in intensificazione lungo le aree costiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Probabile un temporaneo brusco aumento nella giornata di domenica soprattutto sul versante adriatico a causa del rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino).Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Da domenica tenderanno a provenire dai quadranti meridionali rinforzando: probabile Garbino sul versante adriatico da domenica pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

