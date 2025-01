Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore con ampie schiarite su gran parte delle nostre regioni centrali ma da domani nubi in graduale aumento. Probabile peggioramento domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta interessata da una perturbazione atlantica che, nelle prossime ore, favorirà residue precipitazioni sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Calabria, e un nuovo sistema nuvoloso raggiungerà le regioni nord-occidentali e determinerà precipitazioni sparse, mentre ampie schiarite interesseranno gran parte delle nostre regioni centrali con tempo stabile e temperature massime in graduale aumento – Nella giornata di venerdì la nuvolosità si attenuerà ulteriormente al meridione, continuerà ad interessare le regioni settentrionali e si estenderà anche sulle nostre regioni centrali ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la formazione di un minimo depressionario sulle regioni nord africane in risalita verso il Canale di Sicilia nel fine settimana: alla base dei dati attuali, se la situazione verrà confermata, la risalita di corpi nuvolosi dalle regioni meridionali potrebbe favorire un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulla nostra regione e sul Molise, con possibili precipitazioni nella seconda metà della giornata di domenica, specie sul versante adriatico – La tendenza per domenica è ancora piuttosto incerta anche se, al momento, la probabilità di precipitazioni, stando ai dati attuali, risulta abbastanza elevata: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Alto Sangro, dell’Aquilano e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – Dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Alto Sangro, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni.Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali – precisa il comunicato. Occidentali sulle zone montuose, specie dal pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org