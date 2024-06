Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore con nuvolosità in graduale aumento sul vicino Molise e sulla nostra regione nel corso della giornata. Atteso peggioramento nel pomeriggio di domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un esteso nucleo di aria fresca, attualmente posizionato sulle nostre regioni centrali e sull’Europa centro-occidentale, che determina condizioni di instabilità sulle regioni nord-orientali e favorisce un flusso di correnti occidentali sulle nostre regioni centrali con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) e temperature al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale hanno raggiunto la Sardegna e, nelle prossime ore, raggiungeranno le regioni meridionali, spingendosi poi anche verso il Molise e verso la nostra regione, dove è previsto un graduale aumento della nuvolosità soprattutto nel pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, a causa dello spostamento del nucleo di aria fresca verso la Corsica, la Sardegna e sui nostri mari occidentali, dove andrà a confluire con masse d’aria umida provenienti dal Mediterraneo occidentale, provocando la formazione di estesi corpi nuvolosi, a prevalente carattere temporalesco, in estensione dal Tirreno centro-meridionale verso le nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico, in trasferimento verso le Marche, l’Abruzzo e il Molise – Dal pomeriggio di domenica sono attesi annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sparse anche sulla nostra regione, con una probabile attenuazione dei fenomeni dalla serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Il nucleo di aria fresca si estenderà, successivamente, sulle nostre regioni centrali e manterrà attive condizioni di instabilità anche nella giornata di lunedì, con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Chietino in mattinata, mentre nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dall’Alto Sangro e nel Chietino ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e sull’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna e verso il settore adriatico, con rovesci sparsi dalla tarda mattinata, specie sulle zone interne e montuose – Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico ma in temporanea attenuazione in serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prime ore della mattinata di lunedì sono attesi nuovi addensamenti e rovesci, anche a carattere temporalesco, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano, in estensione verso il settore adriatico nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In diminuzione sul versante adriatico, stazionarie altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una graduale diminuzione è prevista tra domenica e lunedì.Venti: Moderati dai quadranti occidentali al mattino, con probabile Garbino sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nel corso della mattinata si attenuerà il Garbino sul versante adriatico e i venti tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali, specie lungo la fascia collinare e costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Poco mosso o mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

