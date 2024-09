Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore ma con nuvolosità in aumento sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano a partire dal pomeriggio-sera. In arrivo un’intensa perturbazione da giovedì sera

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi e nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni centrali anche se, nel pomeriggio-sera, saranno possibili annuvolamenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica che sarà preceduta da un temporaneo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, in particolare nella giornata di giovedì, con conseguente temporaneo rialzo delle temperature, specie sul versante adriatico, con probabili venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico). Successivamente, tra venerdì e sabato, la perturbazione scivolerà verso le nostre regioni centrali e determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche e un sensibile calo delle temperature, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. La perturbazione in arrivo sarà accompagnata da masse d’aria fredda di origine nord atlantica che daranno luogo anche a diffusi fenomeni di instabilità, rovesci e temporali di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento e da locali grandinate – Il deciso calo termico favorirà, inoltre, il possibile ritorno della neve sulle cime più alte dei nostri rilievi appenninici, tuttavia si tratta di un quadro ancora piuttosto incerto, da analizzare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Dal tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, localmente, nell’Aquilano, con possibili precipitazioni a carattere sparso, in temporanea attenuazione in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nuvolosità in aumento nella giornata di giovedì, ad iniziare dalle zone interne e montuose con venti di Libeccio in intensificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Probabile Garbino sul versante adriatico – Temperature: In ulteriore diminuzione nei valori minimi; stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con residui rinforzi lungo la fascia costiera – Da domani tenderanno a provenire dai quadranti sud-occidentali rinforzando, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

