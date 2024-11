Previsioni AbruzzoMeteo: Un impulso di aria fredda in discesa dall’Europa centrale favorirà un moderato peggioramento nelle prossime ore con rovesci diffusi, venti in rinforzo, temperature in sensibile diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in peggioramento a causa dell’arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa centrale che, nelle prossime ore, scivolerà verso le nostre regioni centro-meridionali adriatiche e sarà accompagnato da venti in rinforzo, precipitazioni localmente temporalesche, temperature in generale diminuzione e nevicate sui nostri rilievi appenninici, al disopra dei 1000-1300 metri – Si tratterà di un passaggio piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dalla tarda serata-nottata e nel corso della giornata di venerdì, con ampie schiarite ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione, verso il Molise e verso la Puglia entro la giornata di venerdì. Miglioramento che proseguirà anche nel fine settimana ma con temperature che si manterranno al disotto delle medie stagionali, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di nuove perturbazioni di origine atlantica che, se confermate, saranno precedute da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio, specie nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento in mattinata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, con precipitazioni in intensificazione, occasionalmente a carattere temporalesco sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno verso l’Aquilano, la Marsica, la Valle Peligna, l’Alto Sangro e, soprattutto, nel Pescarese e nel Chietino, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente di moderata intensità con venti di Grecale in rinforzo – riporta testualmente l’articolo online. La generale diminuzione delle temperature favorirà il ritorno della neve sui nostri rilievi appenninici, inizialmente al disopra dei 1200-1400 metri, tuttavia nel corso della giornata, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, le nevicate potrebbero scendere anche intorno ai 1000-1300 metri – Dalla serata e nel corso della nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dall’Alto Aquilano e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata di venerdì.Temperature: In diminuzione, anche sensibile nel corso della giornata – Venti: Inizialmente deboli dai quadranti settentrionali ma in generale rinforzo entro il pomeriggio – Possibili forti raffiche durante i possibili temporali.Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

