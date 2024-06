Previsioni AbruzzoMeteo: Un impulso di aria umida ed instabile raggiungerà le nostre regioni centrali e provocherà un deciso aumento dell’instabilità, specie sulle Marche e sulla nostra regione

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, nella giornata di ieri ha favorito frequenti rovesci e manifestazioni temporalesche sulle regioni settentrionali ma, a partire dalle prossime ore, l’instabilità tenderà ad estendersi verso le nostre regioni centrali con elevata probabilità di temporali sulle Marche e sulla nostra regione dalla tarda mattinata e, soprattutto nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Si tratterà di un passaggio piuttosto veloce a cui farà seguito un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla mattinata di venerdì e proseguirà anche nelle giornate di sabato e domenica anche se, gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, evidenziano un possibile temporaneo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra domenica sera e lunedì, a causa dell’arrivo di un debole impulso di aria umida proveniente dal Mediterraneo che, se confermato, potrebbe dar luogo ad annuvolamenti e rovesci a carattere sparso, anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, nel corso della prossima settimana, sembra possibile un generale e deciso aumento delle temperature tra martedì e giovedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul settore collinare e costiero del Teramano, del Pescarese e del Chietino, mentre annuvolamenti interesseranno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e la Valle Peligna – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle aree interne, con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio annuvolamenti consistenti tenderanno a manifestarsi sulle zone montuose e sul versante adriatico, dove saranno possibili rovesci e temporali, localmente di moderata intensità, inizialmente più probabili nel Teramano e sull’Alto Aquilano, in estensione verso la Valle Peligna, il Pescarese e il Chietino, specie entro il tardo pomeriggio e in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista in serata-nottata e nel corso della mattinata di venerdì.Temperature: In diminuzione, specie nella seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o nord-orientali altrove, in rinforzo nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio non si escludono forti raffiche di vento sul versante adriatico, specie durante i temporali.Mare: Poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

