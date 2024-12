Previsioni AbruzzoMeteo: Un nucleo di aria fredda in discesa verso le regioni centro-meridionali favorirà episodi di instabilità, nevicate anche a quote relativamente basse, forti venti e temperature in diminuzione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dai vicini Balcani che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centrali favorendo un deciso aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci, temporali e nevicate intorno ai 600-700 metri, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad interessare le nostre regioni e venti di Grecale tenderanno ad intensificarsi soprattutto sul settore adriatico con conseguenti mareggiate e temperature in ulteriore diminuzione – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da domenica con nuvolosità e fenomeni in graduale attenuazione ma le temperature si manterranno ben al disotto delle medie stagionali, pur con valori in graduale aumento a partire dal pomeriggio; il miglioramento proseguirà nella giornata di lunedì con schiarite via via sempre più ampie, specie sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà la nostra penisola tra martedì e giovedì e provocherà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci a carattere sparso lungo la fascia costiera, occasionalmente a carattere temporalesco, mentre precipitazioni più frequenti riguarderanno le zone montuose, pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, nevose al disopra dei 600-700 metri ma, occasionalmente, anche a quote lievemente inferiori – precisa il comunicato. Non si escludono rovesci di neve tonda (graupeln, neve granulare) anche a quote molto basse/pianeggianti, specie durante i rovesci temporaleschi – precisa il comunicato. Precipitazioni sparse anche nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in estensione verso l’Alto Sangro e, localmente, verso la Marsica, tuttavia i fenomeni saranno più frequenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico ma tenderanno gradualmente ad attenuarsi dalla nottata e nel corso della giornata di domenica, specie dalla tarda mattinata/pomeriggio, ad iniziare dalle zone interne – Temperature: In ulteriore diminuzione con valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali (Grecale), con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – Mare: Molto mosso o agitato con possibili mareggiate, attenzione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org