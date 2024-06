Previsioni AbruzzoMeteo: Un nucleo di aria fresca ed instabile favorirà lo sviluppo di addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche su gran parte delle nostre regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un nucleo di aria fresca in quota che, dalle regioni centro-settentrionali, si sposterà gradualmente verso i vicini Balcani entro la giornata di martedì, tuttavia nelle prossime ore determinerà diffuse condizioni di instabilità al centro-nord, in particolare anche sulle nostre regioni centrali, con elevata probabilità di annuvolamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in particolare sulle zone montuose e sul versante adriatico di Marche e Abruzzo, localmente anche sul Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da domani è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se potrebbero formarsi addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica e non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio – La tendenza è verso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da giovedì in quanto, alla base dei dati attuali, un promontorio di alta pressione di matrice nord africana si espanderà verso il Mediterraneo centrale e garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, con temperature in generale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti nel Teramano e nelle aree interne, con foschie e banchi di nebbia nelle valli, specie al primo mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della mattinata assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione, dalla tarda mattinata, verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con rovesci e manifestazioni temporalesche probabili soprattutto nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si escludono fenomeni intensi sulle zone collinari del Teramano, Pescarese e Chietino, in estensione verso le aree costiere ma in attenuazione in serata e in nottata – Atteso un graduale miglioramento nella giornata di martedì ma saranno ancora possibili annuvolamenti e addensamenti consistenti nel pomeriggio, occasionalmente associati a precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli orientali lungo la fascia costiera e collinare, occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

