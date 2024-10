Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola nelle prossime ore e nella giornata di venerdì e sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti e tempo in generale peggioramento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica che, a partire dalle prossime ore e nella giornata di venerdì, attraverserà gran parte delle nostre regioni , favorendo lo sviluppo di un minimo depressionario sulle regioni centro-settentrionali, in spostamento verso i vicini Balcani entro la giornata di venerdì. Di conseguenza assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose, dove sono attesi rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità; i fenomeni potrebbero, tuttavia, estendersi verso il settore adriatico anche se le precipitazioni più intense si registreranno sul settore occidentale della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sulle regioni centro-settentrionali favorirà, inoltre, un deciso rinforzo dei venti nelle prossime ore, dapprima dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali nella giornata di venerdì e dai quadranti settentrionali nella giornata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio per questo le temperature, nelle prossime ore, subiranno un temporaneo aumento sul versante adriatico, mentre dalla serata di venerdì e nella giornata di sabato assisteremo ad un generale calo delle temperature, sensibile sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza di condizioni di instabilità almeno fino alla mattinata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, dove potrebbero risultare di moderata intensità, anche a carattere temporalesco, specie nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Rovesci sparsi interesseranno anche il settore adriatico, tuttavia tra il tardo pomeriggio e la tarda serata-nottata, saranno possibili temporali di moderata intensità sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, accompagnati da forti raffiche di vento, ma non si escludono occasionali sconfinamenti verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Ampie schiarite sono attese sul versante adriatico, specie in nottata e nella giornata di venerdì con venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) in intensificazione e annuvolamenti sul settore occidentale della nostra regione, specie al mattino – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento, specie sul versante adriatico; stazionarie o in lieve diminuzione sulle zone interne, specie nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: In rinforzo dai quadranti meridionali a partire dalla tarda mattinata con possibili forti raffiche di Libeccio sulle zone interne e montuose, Scirocco sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono forti raffiche di vento durante i possibili temporali.Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

