Previsioni AbruzzoMeteo: Una perturbazione di origine atlantica favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche al centro-sud nelle prossime ore e nella giornata di giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in ulteriore diminuzione a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni centro-settentrionali e, nelle prossime ore, si sposterà verso le restanti regioni centro-meridionali, favorendo la formazione e l’approfondimento di un minino depressionario sul Tirreno centro-meridionale che richiamerà masse d’aria fredda dai vicini Balcani verso le nostre regioni adriatiche, dove il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare nel corso della giornata odierna con precipitazioni in intensificazione, specie sul versante orientale e lungo la fascia costiera – L’abbassamento delle temperature favorirà, inoltre, il ritorno della neve sui nostri rilievi appenninici al disopra dei 1200-1400 metri, con quota neve in calo intorno ai 1000-1300 metri in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì. Successivamente, dalla serata di giovedì, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà anche venerdì e nella prima metà della giornata di sabato, mentre successivamente, dalla serata di sabato e nella giornata di domenica, sembra probabile un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della nostra penisola a causa della discesa di un nucleo di aria fredda di origine artica marittima che provocherà la formazione di un profondo minimo depressionario sulle regioni settentrionali, forti venti e un deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali e sui settori appenninici con rovesci, temporali e nevicate a quote relativamente basse: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con nuvolosità in ulteriore aumento nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con rovesci sparsi, in intensificazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, nevosi sui rilievi appenninici al disopra dei 1200-1400 metri – precisa il comunicato. Possibili temporali – precisa la nota online. Le precipitazioni si intensificheranno nel Teramano e si estenderanno verso il Pescarese, il Chietino, le zone montuose e, entro la serata, anche nell’Aquilano, con nevicate sui rilievi appenninici e quota neve in calo intorno ai 1000-1300 metri – Il maltempo proseguirà anche nella prima parte della giornata di giovedì ma la tendenza è verso un graduale miglioramento entro la serata-nottata e nella giornata di venerdì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi, in particolare dal pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Inizialmente deboli dai quadranti orientali o nord-orientali, in deciso rinforzo dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Mare: Poco mosso o mosso al primo mattino con moto ondoso in deciso aumento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni meteo a cura di Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

