Previsioni AbruzzoMeteo: Una veloce perturbazione in transito favorirà episodi di instabilità sulle zone interne e forti venti di Libeccio su gran parte delle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che, dalla serata di ieri, ha favorito un deciso rinforzo dei venti di Libeccio su gran parte delle nostre regioni peninsulari, con raffiche che, sulle nostre regioni centrali hanno agevolmente superato i 100 Km/h anche sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – Nelle prossime ore la perturbazione attraverserà la nostra penisola e favorirà episodi di instabilità sul settore tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con rovesci sparsi e possibilità di temporali – precisa la nota online. Forti venti continueranno ad interessare le nostre regioni ma, a partire da stasera-notte è prevista una graduale attenuazione ad iniziare dalle zone montuose, mentre nella giornata di mercoledì i venti tenderanno ulteriormente ad attenuarsi e a provenire dai quadranti orientali, specie lungo la fascia costiera, dove le temperature tenderanno progressivamente a diminuire; nelle prossime ore i valori si manterranno ben al disopra delle medie stagionali con punte massime che supereranno agevolmente i +20°C/+22°C sul versante adriatico – Nella giornata di mercoledì è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con venti in attenuazione ma con nuvolosità che potrà favorire ancora annuvolamenti sulle nostre regioni centrali, tuttavia un nuovo peggioramento potrebbe interessare le nostre regioni nel fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro con rovesci sparsi nel corso della mattinata, occasionalmente a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi al disopra dei 2000 metri – Nel corso della mattinata i rovesci potrebbero spingersi verso la Valle Peligna e, localmente, sconfinare verso il settore adriatico, interessando le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Forti venti di Libeccio (Garbino impetuoso sul versante adriatico), con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h sulle zone pedemontane, collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Raffiche superiori ai 120-130 Km/h potrebbero interessare le zone montuose – I venti tenderanno ad attenuarsi da stasera-notte e nel corso della giornata di mercoledì.Temperature: Stazionarie ma con valori ben al disopra delle medie stagionali sul versante adriatico dove le temperature massime supereranno agevolmente i +20°C/+22°C. Stazionarie sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali con forti raffiche sulle zone montuose e sul versante adriatico, attenzione – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente mosso o molto mosso l’Adriatico centrale, localmente poco mosso sottocosta – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

