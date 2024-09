Previsioni AbruzzoMeteo: Un’intensa perturbazione di origine nord atlantica favorirà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore e temperature in sensibile calo da venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola la pressione è in diminuzione a causa dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine nord atlantica sospinta da masse d’aria fredda di origine polare che, a partire dalle prossime ore, determinerà un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle regioni settentrionali e dal versante tirrenico – recita il testo pubblicato online. La perturbazione è preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali e il versante adriatico, dove le temperature subiranno un temporaneo aumento a causa dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise), mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà a divenire via via più compatta con rovesci e temporali che, dalle zone interne e montuose, si estenderanno verso il settore adriatico, risultando localmente di moderata intensità. Nella giornata di venerdì l’aria fredda raggiungerà le nostre regioni centrali e determinerà un deciso aumento dell’instabilità con elevata probabilità di annuvolamenti associati a rovesci e temporali, localmente anche intensi, accompagnati da raffiche di vento e da probabili grandinate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali nella giornata di venerdì con temperature in sensibile diminuzione e possibili nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 2000-2300 metri – aggiunge la nota pubblicata. Ampie schiarite sono attese nel fine settimana, tuttavia l’instabilità continuerà ad interessare il settore adriatico dove non si escludono addensamenti e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, ma si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nell’Aquilano e sulla Marsica ma la nuvolosità tenderà gradualmente ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, in intensificazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Non si escludono fenomeni di forte intensità sulle zone interne, tuttavia le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, potranno estendersi anche verso il settore adriatico e le aree costiere, ma risulteranno più frequenti ed intensi sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temporanee schiarite in tarda nottata e nelle prime ore della mattinata di venerdì ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – Non si escludono grandinate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In temporaneo aumento sul versante adriatico, specie al mattino, ma la tendenza è verso una generale diminuzione a partire dalle zone interne e montuose dal pomeriggio-sera e, soprattutto, nella giornata di venerdì, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.Venti: Moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con possibili rinforzi sulle zone interne, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Da venerdì tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali rinforzando, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso nelle prossime ore ma la tendenza è verso un deciso aumento del moto ondoso nel corso della giornata di venerdì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

