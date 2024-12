“Prima della prima”: da domani, in centro città, rivivono le emozioni del Premio Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Un nuovo capitolo della cultura artistica si apre ad Avezzano con l’inaugurazione della mostra “Prima della prima”, un evento che rende omaggio alla ricca tradizione del Premio Avezzano, manifestazione di lunga data, divenuta negli anni un riferimento per l’arte contemporanea in Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’appuntamento è fissato per domenica 15 dicembre alle ore 17.30, presso Via Marconi 85, sotto i portici di Piazza Risorgimento, in uno spazio espositivo che si candida a divenire un primo assaggio della futura Pinacoteca Civica di Arte Moderna e Contemporanea della città. La mostra sarà visitabile fino al 26 gennaio 2025. Promossa dall’Associazione Antiqua, patrocinata dall’Amministrazione comunale con l’importante supporto della Fondazione Carispaq, l’iniziativa è curata da Marcello Guido Lucci, che firma anche il testo critico in catalogo – riporta testualmente l’articolo online. “Prima della prima” riunisce una selezione di opere che coprono un arco temporale di 26 anni di acquisizioni da parte del Premio Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Fondato nel 1949 e progressivamente evolutosi negli anni, il Premio ha rappresentato un punto di riferimento per il panorama artistico nazionale, contribuendo a tracciare il percorso dell’arte contemporanea italiana del Novecento – riporta testualmente l’articolo online. Molti dei suoi protagonisti sono stati interpreti delle correnti artistiche più significative del secolo, consolidando il valore culturale di questa manifestazione nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’esposizione vuole offrire al pubblico la possibilità di rivedere opere di grande valore, non più visibili da oltre otto anni, nell’attesa che trovino la loro collocazione permanente nella Pinacoteca cittadina – “Prima della prima” rappresenta dunque un ponte ideale verso la realizzazione di un progetto culturale di ampio respiro, volto a consolidare Avezzano come centro di riferimento per l’arte contemporanea – si legge sul sito web ufficiale. Le opere in mostra spaziano tra pittura e scultura, creando un dialogo tra stili, epoche e sensibilità artistiche differenti – precisa la nota online. Una sezione speciale sarà dedicata alla storia del Premio Avezzano, raccontandone l’evoluzione e il valore simbolico per la città e per l’intero territorio – Per l’Associazione Antiqua, l’organizzazione e il coordinamento logistico sono stati curati da Antonella Villa, che ha lavorato in sinergia con il curatore Marcello Guido Lucci – Il progetto ha coinvolto Mauro Tersigni per la grafica del catalogo, Giada Tonon per la tutela delle opere, Gabriele Altobelli e Pasquale Conti per l’allestimento, Francesco Scipioni per la fotografia e la ditta Montenovi per i trasporti – aggiunge la nota pubblicata. Un sostanziale contributo è arrivato dall’assessore Pierluigi Di Stefano, che ha sostenuto tutte le fasi del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte, “Prima della prima” invita il pubblico a riflettere sull’importanza della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico locale, con lo sguardo rivolto al futuro e l’auspicio di un ulteriore salto di qualità culturale per la città di Avezzano – recita il testo pubblicato online.

