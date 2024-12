Progetto LIFE+ A_GreeNet, il Comune presenta il bando per finanziare interventi sul verde

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Più verde in città, per essere sempre più resilienti al cambiamento climatico – recita il testo pubblicato online. E’ questo l’obiettivo del Comune di Pescara che annuncia un bando a sportello per finanziare interventi di micro-forestazione urbana in aree private e pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il bando rientra nel progetto LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea che vede in campo un partenariato guidato dalla Regione Abruzzo (capofila) e al cui interno figurano anche Legambiente onlus, Università di Camerino, Res Agraria srl e il Comune di Pescara (gli altri Comuni sono Silvi, Ancona e San Benedetto del Tronto). La dotazione finanziaria complessiva è di 300mila euro (50mila euro per Pescara). I dettagli del bando saranno illustrati domani, giovedì 12 dicembre, all’Aurum (largo Gardone Riviera), nella Sala Tosti, dalle ore 10:30 alle 12:30, nel corso di un infoday rivolto a tutti gli interessati (enti parco, soggetti del terzo settore, operatori economici). Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Carlo Masci, l’assessore al Verde Cristian Orta, Silvio Armellani, della Regione Abruzzo, coordinatore del progetto LIFE A_GreeNet, Sergio Trevisani del Comune di San Benedetto del Tronto, coordinatore della Azione su Coesione Territoriale del progetto, e Mario Caudullo, Project manager del Comune di Pescara per il Progetto LIFE+ A_GreeNet e responsabile del Servizio Verde Pubblico e Parchi del Comune di Pescara – Non è necessario essere presenti – aggiunge la nota pubblicata. I lavori possono essere seguiti online via streaming tramite la piattaforma WEBEX: https://comunepescara – si legge sul sito web ufficiale. webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/comunepescara/meeting/download/34359a99a36a4e09a7e25a2612abd27a?siteurl=comunepescara&MTID=me1ae640533202e87af83832418fead93

