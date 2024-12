Prosegue il tempo stabile su gran parte delle nostre regioni ma l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi e una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia da giovedì sera

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato specie al centro-sud, mentre le regioni settentrionali sono interessate dal transito di corpi nuvolosi che, a partire dalle prossime ore, si spingeranno verso le regioni centrali, anche se non si prevedono fenomeni rilevanti, ad eccezione della Liguria e dell’alta Toscana – viene evidenziato sul sito web. L’alta pressione, infatti, tenderà progressivamente ad attenuarsi ad iniziare dalle prossime ore e a favorire l’ingresso di corpi nuvolosi anche sulle nostre regioni centrali, ma si tratterà, per il momento, di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola a partire da giovedì sera e determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, specie tra venerdì e sabato, a causa della formazione di un minimo depressionario, in spostamento verso le regioni meridionali, che richiamerà masse d’aria fredda dai vicini Balcani verso le nostre regioni adriatiche, dove sono attese precipitazioni diffuse, temperature in generale diminuzione e nevicate sui rilievi appenninici, con quota neve in calo anche al disotto dei 1000 metri – precisa il comunicato. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di sabato, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile nuovo deciso peggioramento a causa della discesa di un nucleo di aria fredda dall’Europa settentrionale, che sarà sospinto da masse d’aria fredda di origine artica marittima, in estensione verso il medio-basso adriatico da lunedì, con tempo freddo, ventoso ed instabile anche a ridosso del Natale: una situazione questa che, se verrà confermata, porterà nuove nevicate sui rilievi appenninici e, probabilmente, anche a bassa quota – Vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con nubi medio-alte e stratificate in aumento nel corso della giornata, ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – Non si prevedono fenomeni, tuttavia la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi nella giornata di giovedì, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti meridionali in rinforzo dapprima sulle zone interne e montuose e, a seguire, entro la serata di domani, anche sulle restanti zone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori massimi, specie sulle zone alto collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. Stazionarie le minime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali sulle zone montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

