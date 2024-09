Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni centrali con temperature in ulteriore aumento, venti in rinforzo e possibili annuvolamenti sulle zone interne. Atteso peggioramento nella giornata di sabato

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Una perturbazione di origine atlantica si avvicina alla nostra penisola ed è preceduta da correnti meridionali che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali, dove le temperature sono sensibilmente aumentate rispetto ai giorni scorsi – precisa la nota online. Nelle prossime ore proseguirà il tempo stabile al centro-sud anche se non mancheranno annuvolamenti soprattutto sulle aree interne, con venti di Libeccio in rinforzo e Garbino sul versante adriatico, dove le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. A partire da stasera la perturbazione inizierà a interessare le regioni settentrionali per poi spingersi ulteriormente, nella mattinata di sabato, verso le nostre regioni centrali, dove è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto sulle zone interne ma localmente anche sul versante adriatico con temperature in graduale diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, nella giornata di domenica, dopo il passaggio della perturbazione, giungeranno masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centro-orientale che determineranno un sensibile calo delle temperature su tutte le nostre regioni, con valori che si porteranno al di sotto delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro, mentre ampie schiarite riguarderanno il settore adriatico dove le temperature subiranno un ulteriore aumento a causa del Libeccio, il Garbino, che manterrà le temperature ben al di sopra delle medie stagionali – A partire dalla serata odierna è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità sulle zone interne della nostra regione, in attesa dell’arrivo della perturbazione atlantica che, nel corso della giornata di sabato, favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, sia sulle zone interne che sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. In graduale diminuzione a partire da stasera-notte e nella giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti sud-occidentali con rinforzi sulle zone montuose e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

