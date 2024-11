Prosegue il tempo stabile sulle nostre regioni centrali ma non mancheranno annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia specie durante le ore più fredde della giornata

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZUIONE: La nostra penisola è interessata dall’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica che, dalla Francia, raggiungono il Mediterraneo occidentale, le nostre isole maggiori e i nostri mari occidentali, dove sono presenti annuvolamenti e, nelle prossime ore, si manifesteranno condizioni di instabilità, specie sulla Sicilia, mentre sul versante adriatico e al centro-nord il tempo risulta generalmente stabile ma con annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia – Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nel fine settimana, l’instabilità riguarderà il Tirreno centro-meridionale, localmente le aree costiere di Campania e Lazio, la Sardegna e, soprattutto, la Sicilia, dove non si escludono temporali di moderata intensità; tempo stabile sulle restanti regioni centro-settentrionali e sul versante adriatico anche se non mancheranno annuvolamenti, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con foschie e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – Annuvolamenti potrebbero interessare il Teramano, il Pescarese e il Chietino, specie al primo mattino, ma la nuvolosità tenderà temporaneamente ad attenuarsi durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabatoTemperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli di direzione variabile – si apprende dalla nota stampa. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

