Rassegna ovini: Marsilio e Imprudente, a Campo Imperatore le ricchezze della pastorizia abruzzese

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Campo Imperatore, 5 ago – “È con grande orgoglio che salutiamo il successo della 64ª Rassegna Ovini, un evento che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra tradizione e cultura pastorale – si apprende dalla nota stampa. Questa manifestazione, che ogni anno attira migliaia di visitatori e operatori del settore, testimonia l’importanza e la vitalità dell’economia pastorale nella nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La partecipazione attiva di produttori locali, espositori e associazioni di categoria è una dimostrazione concreta della forza e della coesione della nostra comunità”.Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio, partecipando insieme al vice Presidente con delega all’agricoltura, Emanuele Imprudente, alla 64ª edizione della Rassegna Ovini di Campo Imperatore, un evento storico promosso dalla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia che ha beneficiato del supporto della Regione Abruzzo e di altri enti ed istituzioni locali, oltre al prezioso contributo delle associazioni di categoria – “Desidero ringraziare la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia – ha aggiunto Marsilio – per l’impegno e la dedizione nell’organizzare questa importante manifestazione, così come tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni che hanno contribuito al suo successo – aggiunge testualmente l’articolo online. È grazie al loro lavoro che possiamo continuare a valorizzare e promuovere le nostre tradizioni”.La Rassegna, riconosciuta come Fiera nazionale nel 2010, ha attirato migliaia di visitatori che hanno potuto ammirare oltre 6.000 capi di bestiame, presentati in un contesto naturale unico come quello del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – si legge sul sito web ufficiale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi espositori di prodotti tipici locali e ha ospitato il concorso dei formaggi pecorini e caprini.“La Rassegna Ovini di Campo Imperatore – ha aggiunto il vice Presidente Emanuele Imprudente – è una testimonianza vivente del nostro patrimonio culturale e un faro per il futuro della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Continueremo a sostenere e promuovere eventi come questo, che rafforzano l’identità abruzzese e contribuiscono al benessere della nostra comunità e saremo sempre al fianco degli operatori del settore per affrontare insieme le problematiche legate al loro lavoro – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione si conferma un appuntamento fondamentale anche per mantenere viva l’attenzione su queste particolari esigenze della categoria e promuovere lo sviluppo economico e sostenibile della nostra regione”.Le attività della rassegna hanno avuto inizio ieri, domenica 4 agosto, con l’arrivo delle greggi a Fonte Macina, un’area suggestiva situata a sud di Campo Imperatore – si apprende dalla nota stampa. Oggi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare e conoscere da vicino gli espositori e i produttori delle aree interne, degustando i prodotti derivanti dall’attività pastorale – La manifestazione ha offerto anche un’ampia selezione di specialità gastronomiche dell’entroterra abruzzese, tra cui salumi, conserve, tartufi, miele, legumi e birre artigianali – aggiunge la nota pubblicata. (regflash) K.SCOLTA 240805

