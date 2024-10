Regione Abruzzo, Arap e Consorzio Val Pescara: Battaglia e Franciotti nominati Commissari per la fusione strategica

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 11 ott. – La Giunta regionale ha nominato commissario dell’Agenzia regionale per le Attività Produttive Mario Battaglia, responsabile dell’Ufficio Affari legali Agricoltura e Sviluppo economico, e commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara (CSI), Loretta Franciotti, attualmente responsabile dell’Ufficio programmazione flussi finanziari e sviluppo del sistema imprenditoriale – si apprende dalla nota stampa. Il presidente Marco Marsilio e l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca ringraziano il Consiglio di Amministrazione di Arap per il lavoro svolto in questi anni, la cui operatività è ampiamente conclusa per scadenza del mandato – recita il testo pubblicato online. “Al fine di dare piena attuazione alla legge istitutiva del 2011 dell’Arap – affermano il presidente Marsilio e l’assessore Magnacca – e per rendere questa agenzia più convergente con le esigenze del mondo produttivo, in questo tempo di forte innovazione e trasformazione, si è provveduto, contestualmente alla nomina dei commissari, ad allegare un progetto di legge che provvederà alla fusione tra i due enti – precisa la nota online. Un passaggio dovuto e non più rinviabile”. “Un atto che tiene in considerazione – spiega nel dettaglio l’assessore Magnacca – il gran lavoro svolto dal Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara (CSI) che, in stato di liquidazione, ha praticato una gestione di ottimizzazione della spesa e attenta a non produrre nuovi debiti – precisa il comunicato. Grazie all’attività svolta dal presidente Marsilio presso il governo centrale, si è riusciti ad ottenere 14 milioni di euro che hanno consentito, con procedure ancora aperte e in fase di completamento, di liquidare i debiti per espropri contratti prima degli anni Settanta – si apprende dal portale web ufficiale. Tutto questo ha dato grande impulso, insieme ad altre azioni che abbiano in programma di mettere in essere e che presto presenteremo, il potenziamento di Arap che stiamo realizzando a vantaggio delle imprese e del territorio”. “Ci aspettano sfide importanti per l’intero comparto produttivo abruzzese – aggiunge Magnacca – con azioni determinate e specifiche per le aree industriali che hanno un ruolo strategico per l’economia regionale, chiamate a grandi trasformazioni in un momento di forte complessità e cambiamento radicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ribadisco che Arap e le agenzie che gestiscono le aree industriali devono essere al fianco delle industrie per essere erogatori di servizi che facilitano innovazione e produzione, sostengono fattori di competitività e che non rappresentino ulteriori costi per le aziende”. US 241011

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it