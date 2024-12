Regione Abruzzo, Ater: Marsilio incontra i presidenti delle Aziende territoriali abruzzesi per rilancio servizi abitativi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 03 dic. Il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, ha incontrato oggi i vertici delle Aziende territoriali per l’Edilizia residenziale (ATER) abruzzesi, per condividere le priorità strategiche e valorizzare l’impegno delle singole realtà territoriali – precisa la nota online. Si tratta dei presidenti delle cinque Ater abruzzesi: Maurizio Bucci (Lanciano-Vasto), Quintino Antidormi (L’Aquila), Alfredo Grotta (Teramo), Domenico Di Meo (Pescara) e Antonio Tavani (Chieti). Il Presidente Marsilio ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nel garantire il diritto alla casa, nell’efficientamento del patrimonio edilizio pubblico e nella promozione di progetti innovativi a sostegno delle comunità locali – precisa il comunicato. “Il confronto diretto con i Presidenti delle ATER – ha dichiarato Marsilio – rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione e affrontare con determinazione le sfide future – recita la nota online sul portale web ufficiale. È fondamentale continuare a lavorare insieme per garantire servizi di qualità ai cittadini e per ottimizzare le risorse a disposizione, in linea con le esigenze dei nostri territori.” L’incontro si è concluso con l’impegno comune a intensificare il dialogo tra Regione e ATER, al fine di promuovere politiche sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle comunità. K.S. 241203

