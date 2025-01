Regione Abruzzo, comunicato: Difesa della costa, D’Annuntiis rassicura i balneatori: in arrivo ulteriori risorse per Silvi

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 24 gen. – Si è tenuto ieri sera un incontro tra gli operatori balneari del Comune di Silvi e l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, supportato dal dirigente del servizio competente, ingegner Marcello D’Alberto, sul tema della difesa della costa – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i progetti già realizzati e gli interventi già programmati – precisa la nota online. “Per il Comune di Silvi le risorse impiegate sono pari a 7.861.123,62 euro”, ha reso noto l’assessore D’Annuntiis. “Già negli anni scorsi, massima è stata l’attenzione che la Giunta Marsilio ha posto sulla tematica erosiva a Silvi, rispondendo prontamente ai danni delle mareggiate con lavori in somma urgenza per un importo totale di 515.500 euro e con lavori di riparazione e manutenzione delle opere di difesa con ripascimento per un importo complessivo di 5.545.623,62 euro – riporta testualmente l’articolo online. Cosciente della sfida ambientale legata all’ecosistema marino e, nel contempo, alla tutela dell’economia balneare, la Regione ha programmato ulteriori interventi – ha aggiunto D’Annuntiis – per complessivi 1,8 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Bello specifico 50.000 euro per la difesa costiera del tratto di costa tra il ‘Villaggio del Fanciullo’ ed il ‘Circolo Nautico’; 300.000 euro per la realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere, dalla zona del ‘Villaggio del Fanciullo’ in direzione nord; 1.100.000 euro stanziati con l’Accordo di Coesione Fondi FSC 2021-2027, per il completamento di interventi di realizzazione pennelli mediante barriere sommerse nel tratto a nord del ‘Villaggio del Fanciullo’; 250.000 euro per ulteriori ripascimenti al litorale sud; 100.000 euro per la riparazione e la rifioritura dei pennelli del litorale sud. L’incontro con i balneatori di Silvi è stato estremamente proficuo, sono state fornite prospettive certe agli operatori – ha concluso l’assessore D’Annuntiis – i progetti in corso di realizzazione saranno fondamentali per preservare e valorizzare la bellezza del nostro litorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La difesa della costa resta una priorità per la Giunta Marsilio, come evidenziato anche dallo stanziamento di 74 milioni di euro di fondi FSC 2021/2027: il Comune di Silvi, grazie agli interventi realizzati ed a quelli programmati, potrà affrontare con maggiore serenità le sfide legate ai cambiamenti climatici e all’erosione costiera, vedendo preservato un settore così importante per la sua economia quale quello turistico”. US 250124

