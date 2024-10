Regione Abruzzo, comunicato: Dolomiti Rescue Race 2024: Quaglieri, i nostri atleti esempio di eccellenza e spirito di squadra

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’assessore premia la squadra del Soccorso Alpino Regionale che ha conquistato il 14° posto tra squadre provenienti da tutto il mondoL’Aquila, 29 ott. – Gli atleti abruzzesi hanno conquistato il 14° posto (8° tra le squadre italiane) alla Dolomiti Rescue Race, la prestigiosa competizione internazionale giunta alla 13esima edizione, riservata ai servizi di soccorso alpino e speleologico – aggiunge testualmente l’articolo online. La gara ha visto la partecipazione di 76 squadre provenienti da tutto il mondo, riunite in una sfida di tecnica e resistenza tra le Dolomiti – precisa la nota online. Oggi, a testimonianza dell’importante risultato raggiunto e dell’impegno dei nostri soccorritori, il team è stato premiato dall’Assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, accompagnati dal Presidente regionale del CNSAS (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) Daniele Perilli e dal capo della Stazione di L’Aquila, Alessandro Marucci. Questi gli atleti premiati: Fabrizio Di Vincenzo, Lorenzo Del Maestro, Stefano Giordano, Giuseppe Marinopiccoli – precisa il comunicato. La Dolomiti Rescue Race è l’unica manifestazione a livello nazionale e internazionale dedicata esclusivamente ai membri del soccorso alpino e speleologico, che, attraverso prove tecniche in alta quota e percorsi impegnativi, mettono alla prova il loro spirito di squadra e la loro resistenza fisica – Con partenza a Praciadelan, la competizione si è svolta risalendo le pendici del Monte Antelao, fino a raggiungere il traguardo a Pieve di Cadore – si apprende dalla nota stampa. “L’Abruzzo – ha commentato l’assessore Mario Quaglieri – si distingue ancora una volta per l’eccellenza e la professionalità dei suoi uomini e donne impegnati nel soccorso alpino, orgoglio e riferimento per l’intero territorio regionale – Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto dai nostri ragazzi – Classificarsi tra le migliori squadre italiane e ottenere un piazzamento così alto a livello internazionale è una testimonianza dell’impegno, della preparazione e del coraggio che caratterizza i nostri soccorritori – precisa il comunicato. Questa gara, oltre a essere una sfida tecnica e fisica, rappresenta un’opportunità unica per consolidare lo spirito di squadra e la collaborazione tra i soccorritori di tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. A loro va il mio personale ringraziamento e il sostegno dell’intera comunità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” K.SCOLTA /241029

