Regione Abruzzo, comunicato: La prima volta della Vespucci in Abruzzo, Marsilio: grande festa il 6 aprile al porto di Ortona

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 28 gen. 2025 – “È con grande soddisfazione che posso annunciare l’arrivo della nave Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare italiana, per la prima volta nella sua storia in un porto abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il prossimo 6 aprile sarà una grande festa per tutti i cittadini abruzzesi che potranno ammirare l’arrivo nel porto di Ortona della nave più bella del mondo – Avevo avanzato la richiesta di poter avere la nave in Abruzzo nell’ambito del Tour del Mediterraneo lo scorso mese di dicembre ai vertici di Difesa Servizi Spa – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio quindi il ministro della Difesa Guido Crosetto, l’amministratore delegato e il presidente di Difesa Servizi, Luca Andreoli e Gioacchino Alfano, per aver accolto la mia richiesta – viene evidenziato sul sito web. La conferma dell’approdo a Ortona è stata annunciata dallo stesso ministro nell’ambito della presentazione del video del tour che la Amerigo Vespucci effettuerà in tutto il mar Mediterraneo – riporta testualmente l’articolo online. È un orgoglio per noi accogliere il gioiello della Marina Militare, un bellissimo regalo fatto a tutti gli abruzzesi”, ha commentato il presidente Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. US 250128

