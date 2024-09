Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: al via istanze per partecipare a selezione per offerte in Germania

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 9 set. – La possibilità di realizzare un percorso formativo e lavorativo nel campo dell’assistenza geriatrica in Germania è l’ultima proposta presentata da Eures Abruzzo, il servizio della Regione inserito nella rete Eures Italia che offre opportunità di esperienze professionali all’estero – aggiunge testualmente l’articolo online. Fino a lunedì 23 settembre è possibile presentare la propria candidatura alle selezioni che permetteranno ai candidati idonei di intraprendere un percorso formativo, a cominciare dalla conoscenza della lingua tedesca, destinato a sfociare in una proposta di lavoro per figure altamente professionali nel campo dell’assistenza agli anziani – aggiunge la nota pubblicata. Per presentare la propria candidatura è necessario avere un’età tra i 23 e i 45 anni, avere un diploma di scuola media superiore, una minima esperienza nel campo dell’assistenza alla persona e la disponibilità ad imparare la lingua tedesca e vivere e lavorare in Germania – viene evidenziato sul sito web. È possibile presentare la candidatura all’indirizzo: https://forms.gle/Tgyu3FaC1oj4ChVM9 che permetterà di accedere ad un modulo in cui si chiede di inserire il proprio curriculum vitae, una foto, tutte le esperienze lavorative e indicando, infine, se si sta partecipando a corsi di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Maggiori informazioni possono essere richieste inviando un’email all’indirizzo selezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. eures@regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. IAV 240909

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it