Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Cpi di Pescara organizza “recruiting day” per Alfasigma

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 27 giu. – Nuova iniziativa per la ricerca di personale organizzata dal Centro per l’impiego di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Mercoledì 3 luglio alle ore 15 giovani e disoccupati potranno rispondere alle offerte di lavoro della società Alfasigma, una delle principali aziende farmaceutiche italiane che ha uno dei suoi stabilimenti anche in Abruzzo ad Alanno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il recruiting dedicato all’Alfasigma ha come obiettivo la ricerca di personale specializzato – aggiunge testualmente l’articolo online. I disoccupati e giovani interessati devono presentarsi nella sede del Centro per l’impiego di Pescara, in via Passolanciano (terzo piano), mercoledì 3 luglio alle ore 15, giorno fissato per il recruiting, in possesso del proprio curriculum vitae – si apprende dalla nota stampa. Alfasigma nel mondo è presente in oltre 100 Paesi, vi lavorano circa 4.000 persone impegnate in ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione – Lo stabilimento abruzzese di Alanno conta circa 400 addetti – precisa la nota online. US 240627

