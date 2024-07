Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, bene iniziative di recruiting dei CPI abruzzesi

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 8 lug. – “L’iniziativa recruiting day organizzata dai Centri per l’impiego si sta rilevando una buona occasione per rafforzare il sistema dell’incrocio domanda/offerta”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, nel commentare l’iniziativa del Centro per l’impiego di Lanciano al quale questa mattina si sono rivolti numerosi donne e uomini per rispondere alla richiesta di personale nel settore metalmeccanico, manifatturiero e logistica da parte di alcune aziende locali e ricordando, inoltre, l’iniziativa della scorsa settimana del Centro per l’impiego di Pescara che ha portato a termine con successo il recruiting per Alfa Sigma – si apprende dal portale web ufficiale. “Un’opportunità per chi offre e cerca lavoro – ha commentato l’assessore Magnacca – che vede proprio in questi centri il luogo ideale deputato a questo scopo – recita il testo pubblicato online. Ritengo quanto mai indispensabile intervenire per ridare smalto e ampliare i servizi a una struttura a servizio delle aziende e dei cittadini ramificata nel territorio con i suoi 15 uffici”. Altro recruiting day è previsto sempre a Pescara lunedì prossimo 15 luglio negli uffici al terzo piano in via Passolanciano 75 per una importante e quotata azienda abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una nuova opportunità per chi cerca lavoro e per chi vuole farsi conoscere presentando il proprio curriculum negli uffici del lavoro”, conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 240708

