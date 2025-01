Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca incontra lavoratori in presidio per rinnovo contratto

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 15 gen. – L’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha incontrato i lavoratori metalmeccanici che questa mattina hanno manifestato davanti la sede del Consiglio regionale a L’Aquila per il rinnovo di contratto nazionale di categoria – si apprende dal portale web ufficiale. “Ho ascoltato le loro richieste per un legittimo diritto a manifestare – ha dichiarato l’Assessore- Auspico una celere soluzione del rinnovo del contratto che tenga conto delle richieste dei lavoratori eliminando tutte le incertezze per un percorso che si trascina da tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Confido nella chiusura breve delle trattative, che sia la più utile per i lavoratori, ma anche del settore produttivo italiano” ha concluso l’assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. US 250115

