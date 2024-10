Regione Abruzzo, comunicato: Legalità: Marsilio saluta i ragazzi dell’Istituto Nautico di Ortona che gareggeranno a Barcolana e Velexiana

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Anassa”, barca a vela di 14 metri, era stata sequestrata agli scafistiOrtona, 3 ott. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto, questo pomeriggio, al porto di Ortona alla presentazione di un ambizioso progetto sviluppatosi nel segno della legalità. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Ortona in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “L.Acciaiuoli” di Ortona, eccellenza nella formazione nautica dei giovani abruzzesi, che vedrà dodici allievi della V classe dell’Istituto Tecnico Nautico partecipare alla Regata “Barcolana 56,” la regata più grande del mondo, che si svolgerà a Trieste da domani, venerdì 4, fino al 13 ottobre, e alla regata “Veleziana XVII”, unico appuntamento velico al mondo che permette ai regatanti di giungere a vele spiegate nel bacino di San Marco, in programma a Venezia il prossimo 20 ottobre – “Noi siamo orgogliosi che la Regione Abruzzo possa partecipare a questa iniziativa con una presenza di altissimo spessore etico – ha dichiarato il presidente Marsilio -. Infatti, a salire su Anassa, una barca a vela sequestrata alla criminalità dedita a favorire l’immigrazione clandestina, saranno dei ragazzi che stanno facendo una formazione a dir poco esemplare – si apprende dalla nota stampa. Soprattutto dal punto di vista tecnico-professionale di provetti marinai ed operatori del mare – ha proseguito- ma anche interpretando e vivendo, fino in fondo, questa dimensione etica della legalità che è bene che ispiri sempre la formazione dei nostri giovani”. Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato anche il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – recita il testo pubblicato online. /241003

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it